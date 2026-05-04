ゴールデンウィークを利用して、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうイベントが新潟市で開かれています。 4日、デンカビッグスワンスタジアムで開かれている『スポーツ体験キャラバン』。県スポーツ協会が主催するイベントで、親子で体を動かす楽しさを体感できます。ラグビーやゴルフなど合わせて12種目のブースが並び、子どもたちは思い思いに体を動かしました。