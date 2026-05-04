ゴールデンウィークを利用して、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうイベントが新潟市で開かれています。



4日、デンカビッグスワンスタジアムで開かれている『スポーツ体験キャラバン』。県スポーツ協会が主催するイベントで、親子で体を動かす楽しさを体感できます。ラグビーやゴルフなど合わせて12種目のブースが並び、子どもたちは思い思いに体を動かしました。



■胎内市から

「楽しかった。(ゴルフは)球を打つところ。」



■胎内市から

「普段やったことのないスポーツに、友達や家族と一緒に参加できるのがいい。」



■新潟市内から

「成長を感じました。途中で抱っこになると思ったけれど、ちゃんと全部走ってくれたので。」



■県スポーツ協会 佐川光輝さん

「いままで体験したことのないスポーツに触れて、こんなスポーツもあるんだ、体を動かすのは楽しいなとか、他のスポーツに触れてみたいというひとつのきっかけにしてもらえたら。」



このイベントは4日午後2時まで、当日の参加も受け付けます。(当日受け付けは午後1時半まで)