親子で体を動かす楽しさを体感！GWにスポーツ体験イベント【新潟】
ゴールデンウィークを利用して、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらうイベントが新潟市で開かれています。
4日、デンカビッグスワンスタジアムで開かれている『スポーツ体験キャラバン』。県スポーツ協会が主催するイベントで、親子で体を動かす楽しさを体感できます。ラグビーやゴルフなど合わせて12種目のブースが並び、子どもたちは思い思いに体を動かしました。
■胎内市から
「楽しかった。(ゴルフは)球を打つところ。」
■胎内市から
「普段やったことのないスポーツに、友達や家族と一緒に参加できるのがいい。」
■新潟市内から
「成長を感じました。途中で抱っこになると思ったけれど、ちゃんと全部走ってくれたので。」
■県スポーツ協会 佐川光輝さん
「いままで体験したことのないスポーツに触れて、こんなスポーツもあるんだ、体を動かすのは楽しいなとか、他のスポーツに触れてみたいというひとつのきっかけにしてもらえたら。」
このイベントは4日午後2時まで、当日の参加も受け付けます。(当日受け付けは午後1時半まで)
4日、デンカビッグスワンスタジアムで開かれている『スポーツ体験キャラバン』。県スポーツ協会が主催するイベントで、親子で体を動かす楽しさを体感できます。ラグビーやゴルフなど合わせて12種目のブースが並び、子どもたちは思い思いに体を動かしました。
■胎内市から
「楽しかった。(ゴルフは)球を打つところ。」
■胎内市から
「普段やったことのないスポーツに、友達や家族と一緒に参加できるのがいい。」
■新潟市内から
「成長を感じました。途中で抱っこになると思ったけれど、ちゃんと全部走ってくれたので。」
■県スポーツ協会 佐川光輝さん
「いままで体験したことのないスポーツに触れて、こんなスポーツもあるんだ、体を動かすのは楽しいなとか、他のスポーツに触れてみたいというひとつのきっかけにしてもらえたら。」
このイベントは4日午後2時まで、当日の参加も受け付けます。(当日受け付けは午後1時半まで)