銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、ホステスに「相性がいい」とか言い出すおじさん。○それはあくまで「プロレス」銀座のクラブやキャバクラをはじめ、多くの飲み屋さんは、基本的には絶対に殴り返されないし、絶対に勝たせてもらえることがわかりきっている「プロレス」をゲストが楽しむ場所です。そういうロールプレイングだと思って楽しむのが正解。も