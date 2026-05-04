女優の内田理央の海外での水着ショットが話題になっている。３日までに更新したインスタグラムに「ＧＷどこも行かないのでいつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑オアフ島Ｐａｒｔ１」と題すると、続けて「１．２枚目ハレクラニのプールこの前に海入ったから髪びちょびちょ」と記し、プールでの水着ショットをアップ。内田は水色の水着を着用し、美肩を披露した。さらに、投稿した写真の紹介をつづり、水上バイクを楽