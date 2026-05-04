お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める3日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。母の葬儀で起きた“ハプニング”を明かした。有吉は母の死去を明かし「83歳ということで。十分しっかり。おやじは60代で亡くなってますので。随分おやじ亡くしてから、気軽に軽やかに楽しんだ人生。まぁ大往生だったかなと思いますけども」と語った。有吉は「お葬式も、おやじなんかは参