イラストレーターの「メェメェさん」さんの漫画「電車に乗った日」がインスタグラムで1600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むインターネット上で、子持ちに対する厳しい意見をよく見かける昨今。泣き声の大きな双子を連れて電車に乗ることを恐れていた母でしたが…という内容で、読者からは「いつもお疲れさまです」「子連れの外出、大変ですよね」「私たちにはどのようなサポートができるでしょ