卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で苦戦を強いられている男子中国代表に対し、ドイツ紙「ビルト」が厳しい見解を示している。３日まで行われたリーグ戦は中国にとって、シード権を争う一戦。負けても次があるが、１勝２敗でグループＩの３位通過となった。しかし、中国は２００１年大会から１１連覇中の絶対王者。まさかの苦戦に欧州メディアも反応している。「ビルト」は「中国の強固な連勝記録に突然亀裂が入った。世界