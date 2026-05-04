テレビ朝日の久保田直子アナウンサー（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。8日放送のテレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）でタレントのマツコ・デラックス（53）が復帰することを明かした。久保田アナは「今週8（金）のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜」と報告。「本当に本当に良かったです！！」と喜んだ。「皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ