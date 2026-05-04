フォークシンガー松山千春（70）が3日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身の食欲について言及した。松山は現在、春のコンサートツアーで全国行脚中。リスナーから「いっぱい食べてツアー乗り切ってくださいね」とのメールを読み上げた。「そうやって言われるとな、もっともっと飯食わなきゃいけないのかなと思うんだけどな」と切り出した。続けて「何て言うんだろうな、ガキの頃から食欲ってなかっ