フォークシンガー松山千春（70）が3日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身の食欲について言及した。

松山は現在、春のコンサートツアーで全国行脚中。リスナーから「いっぱい食べてツアー乗り切ってくださいね」とのメールを読み上げた。「そうやって言われるとな、もっともっと飯食わなきゃいけないのかなと思うんだけどな」と切り出した。

続けて「何て言うんだろうな、ガキの頃から食欲ってなかった。貧乏してて、食えなかったっていうのもあるかもしれない」と幼少期を回想。「ガキの時から父さん母さんに『腹減った、何か食わせてくれ』って言った覚えがないんだよな。ウチの経済事情がどういうことになってるかだいたい分かるからな。あれ買ってくれとか、これ欲しいとか言うことなかった」と語った。

「そのまま成長してきたから、食欲ってあまりないんだろうな」と推察した上で「ただ、1つのもの、岩手県のわんこそば、好きなんだ。もう毎日わんこそばでも構わないっていうぐらい」と語った。

生放送は札幌市のSTVラジオで行われた。