CORTIS（コルティス）の新アルバム「GREENGREEN」が、発売を翌日に控えた3日、前売り予約だけで“ミリオンセラー”を記録した。世界最大の音源・オーディオ・ストリーミング・プラットフォームSpotifyのPre−save（事前予約）数が3日、101万5800件と集計され、発売前にミリオンセラーを記録した。また4日朝の発売前時点では、103万件に増えた。韓国メディアのアジア経済は4日「流通会社YGプラスとユニバーサル・レコードによると、