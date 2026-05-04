気象予報士でタレントの穂川果音（40）が3日までに、インスタグラムを更新。私服姿を公開した。穂川は「今日はちょっと汗ばむ陽気イエローのカーディガンで春っぽコーデです」とコメントし、私服姿を投稿した。穂川はボディーラインの映える、ぴったりとタイトなタンクトップの上にカーディガンを着用している。この投稿にフォロワーからは「色っぽさが増してる」「ハリがすごい」「ボインボイン」「すげぇ」とコメントが寄せら