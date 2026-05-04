◇春季高校野球静岡県大会▽決勝浜松商０−６知徳（３日・しずてつスタジアム草薙）春季静岡県大会決勝が行われ、浜松商は知徳に０―６で敗れた。両チームは２３日に愛知県内で開幕する東海大会に出場する。知徳の４投手の前に２安打に抑え込まれ、浜松商は７年ぶり８回目のＶを逃した。戸塚和也監督（５２）は「力負けという感じ。出してはいけない走者を出してしまった」と、３回無死一塁から２ランを浴びたシーンで先頭打