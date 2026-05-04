ついに人類がフルマラソンで2時間を切った。4月26日に英国で行われたロンドンマラソンで、ケニアのセバスチャン･サウェ（31）が1時間59分30秒でゴールしたのだ。しかも、2位でゴールしたエチオピアのユーミフ・ケジェルチャ（28）も1時間59分41秒で2時間切り。いわゆる「サブ2」を達成した。男子マラソンは2時間切りが当たり前となるのか、そして、日本人ランナーはどうなるのか――。元女子マラソン選手のスポーツジャーナリス