5月3日（現地時間2日）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第7戦が行われ、ボストン・セルティックスはフィラデルフィア・セブンティシクサーズに100－109で敗戦。シリーズ成績を3勝4敗とし、ファーストラウンドで姿を消した。球団史上初となる3勝1敗からのシリーズ敗退を喫し、歴史を覆される形でシーズンに幕を下ろした。 試合当日、チームに大きな衝撃が