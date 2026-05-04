【天気】西日本は晴れるでしょう。東海や関東は朝まで雨になりますが、日中は天気が回復して晴れそうです。北海道〜北陸は雨になるでしょう。全国的に西よりの風が強まります。北日本は荒れた天気になり、東日本と西日本でも海沿いや山を中心に風が強いでしょう。ご注意ください。【予想最高気温】関東〜九州は3日（日）と同じくらいになりそうです。関東は25℃以上の夏日になり、埼玉の熊谷は30℃の真夏日を予想しています。急に