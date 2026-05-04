▲写真左から、松田好花、平子祐希（アルコ＆ピース)、西井紘輝監督‟存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画「架空名作劇場」。【動画】松田好花主演！90年代に放送された!? "架空の"朝ドラ「まりとっつぁん」第 2 弾「まりとっつぁん」の放送を記念して、第1弾「人情刑事 呉村安太郎」の上映会が行われ、東京・池袋HUMAXシネマズにファンが集結。第1弾で主演を務めた平子祐希（アルコ＆ピース）と第2弾で主