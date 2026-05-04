ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、アミューズメントパークで普及しているファストパスが飲食店などにも広がっていることを紹介した。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「遊園地とかではお金払って、行列ができていても自分が優先してということなのですが、ラーメン屋さん、例えば行列が１５分、２０分。ラーメン１杯が１０００円だとして５００円のファストパスを買いますか？」と同局の