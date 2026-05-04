4月6日の初回放送がXの世界トレンドで1位にランクインするなど最高のスタートを切った、Mrs. GREEN APPLEのバラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS系）。同番組は「テレビとミセスが本気でコラボする」を合言葉に、メンバーの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架がゲストのミュージシャンやお笑い芸人らと様々なコラボ企画を行う内容となっている。 （関連：【画像】Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、ハーフアップ