活躍している人たちを見て羨ましく感じた経験は、誰しも一度や二度はあるはずだ。彼らのようになりたくて、「自分は何ができるだろうか」と考えてみるものの、自分ではよくわからず、能力を発揮できないままの人も少なくないだろう。独立研究者で著作家の山口周氏は、書籍『人生の経営戦略』で「考えるべきは、『自分の強みは何か？』ではない」と指摘する。その言葉の意味とは何か。本書の内容をもとに解説する。（文／神代裕子、