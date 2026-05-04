横浜市内で開催中の第4回横浜国際映画祭で3日、3回目となる「東京彼女presents新人女優オーディション2026」が行われ、高校1年の酒井希愛（さかい・きい）さん（15）が最優秀賞と審査員の映画監督・成田洋一氏選の成田洋一賞の2冠に輝いた。「何もかも信じられない。自信がないことも、たくさんあったけど…ここまで頑張ってきて本当に良かった」と歓喜の涙を流した。幼少期からミュージカル、小学4年の10年にNHK連続テレビ小説を