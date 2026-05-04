NHK連続テレビ小説『風、薫る』で、研ナオコ（72）が演じる謎の占い師・真風（まじ）がSNSで反響を呼んでいる。NHKも公式で「神出鬼没」と打ち出すこのキャラクターは、朝ドラの空気をどう変えているのか。【写真あり】「出る度に笑っちゃう」研ナオコ演じる占い師・真風「語り」と「占い師・真風」の二役を演じる研ナオコ研ナオコは1971年4月1日、東宝レコード第1号歌手として『大都会のやさぐれ女』でデビュー。55年のキャリ