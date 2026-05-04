40代からの髪悩みの上位にあがるのが「白髪」。隠すなら濃く染めれば安心と白髪染めを選びたくなりますが、単色だとかえって目立ってしまう可能性も。次回から、こなれ感や立体的な印象につながるハイライトを入れて白髪をぼかす方法にシフトしませんか？ 流行のボブと合わせれば、今っぽさも高められます。 目立ちにくいのがメリット ボブのなかでも今年らしい軽やかなシャギーボブに、上品にくすむグレー