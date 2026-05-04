NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している俳優の仲野太賀（33）と池松壮亮（35）が3日、福岡市で行われた「博多どんたく港まつり」のパレードに登場した。雨の中、仲野は黒のスーツ、池松はグレーのスーツで登場。博多の街は、戦国時代の戦乱で荒廃し、豊臣家による九州平定後、復興のために秀吉が「太閤町割り」を指示し、秀長が指揮を執ったとされている。この日はのちの秀長、小一郎役の仲野とのちの秀吉、藤吉郎役の池松が