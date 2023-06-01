栄養たっぷりのブロッコリー。安定した価格や手軽さから冷凍商品も増加している＝横浜税関栄養価が高く、手軽さも魅力の冷凍ブロッコリー。輸入金額で１３年連続１位に立つのが川崎港だ。７年連続２位の横浜港と合わせて全国の約半数のシェアを誇っており、２０２５年は両港そろって数量、金額ともに過去最高に上った。今年４月に国民の食生活に欠かせない農林水産省の「指定野菜」に登録され、注目度を高めている。２５年の国