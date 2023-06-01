セリエA第35節が3日に行われ、ユヴェントスとヴェローナが対戦した。チャンピオンズリーグ（CL）出場権争いが混戦模様の中、直近8戦無敗と好調のユヴェントス。勝ち点「64」の4位につける中、今節先に試合を行った5位コモは引き分けに終わり、3位ミランは敗戦。ライバルたちが勝ち点を落とす中、ユヴェントスとしてはしっかりと「3」ポイントを積み上げ、CL出場権獲得と更なる上位進出へ大きく前進したいところ。重要な一戦で