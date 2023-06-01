朝日新聞阪神支局（兵庫県西宮市）が襲撃され、記者2人が死傷した事件から39年を迎えた5月3日夜、犠牲になった小尻知博記者（当時29歳）をしのぶ会が同支局で開かれ、朝日新聞社幹部ら関係者約40人が哀悼の意を捧げた。朝日新聞阪神支局で開かれた「しのぶ会」で、事件の発生時刻に黙禱（もくとう）する朝日新聞の社員ら〈2026年5月3日午後8時15分 兵庫県西宮市 ※代表撮影〉事件発生時刻の午後8時15分に合わせ て全員で