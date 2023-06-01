伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（33）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は3日、名古屋市の料亭「か茂免」で第3局が指され、後手・斉藤が116手で勝利した。斉藤はシリーズ初白星で対戦成績を1勝2敗とした。戦型は居飛車党の斉藤による四間飛車。後手で振り飛車の代表的戦法・四間飛車を指すのは2024年3月の王位戦挑戦者決定リーグ以来2年ぶりだった。「数の多くない将棋なので手探りでやっていた。事前には