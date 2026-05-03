ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第５５回竹島弁天杯」は３日、予選３日目が行われた。野口勝弘（３９＝愛知）は７Ｒ、インからコンマ１２のトップスタートを決め、危なげなく逃げ切り１着でゴール。今節２勝目を飾ったが、待機行動違反の減点を受け得点率６・００、１４位タイで予選最終日を迎える。「ターンの違和感が抜けた。バランスが取れている。もう少しターン回りをこさせたい」と調整も順調に進んでいる。４月