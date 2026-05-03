ノア３日の新宿フェイス大会で、極悪軍団「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のマサ北宮（３７）が?狂乱のプリンス?清宮海斗（２９）に?理不尽要求?を突き出した。６人タッグマッチで、Ｔ２ＫＸの北宮がタダスケ、カイ・フジムラと組み「オールレベリオン」の清宮＆晴斗希＆アレハンドロと激突。両ユニットの威信を掛けた戦いは、北宮が丸め込みでアレハンドロから３カウントを奪った。試合後にマイクを持ち、アレハンドロ