『破墓／パミョ』の制作陣による日常浸食型ミステリーホラー『怪速急行■■行き』（英題：GHOST TRAIN／原題：괴기열차）が７月31日(金)より公開されることが決定した。■■は、“ピーー”と読めばいいらしいぞ。本作は“人が消える”駅の謎をめぐる物語。再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョンは、起死回生を賭けて、国内でもっとも行方不明者が発生すると噂される地下鉄「光臨駅」の都市