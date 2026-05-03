3日西之表市で住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは西之表市安城の住宅です。警察によりますと3日午後1時前、近くの住民から「火事です。黒煙が上がっている」と警察に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、日髙浩一さん（71）の木造平屋建て住宅1棟を全焼しました。日髙さんは1人暮らしで出火当時、外出していたため無事でした。警察と消防が火事