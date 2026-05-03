＜メキシコ・リビエラマヤオープン最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。渋野日向子が日本時間午後8時56分に10番パー3をティオフ。パーで滑り出した。【写真】初々しい！渋野日向子のJK時代今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格する。ランキング137位につける渋野の突破