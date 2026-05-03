＜速報＞米女子の最終Rティオフ 渋野日向子は大逆転リシャッフル突破へパー発進
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。渋野日向子が日本時間午後8時56分に10番パー3をティオフ。パーで滑り出した。
【写真】初々しい！ 渋野日向子のJK時代
今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格する。ランキング137位につける渋野の突破条件は、今大会で単独10位以内。43位タイからの急浮上をかけて、残り17ホールを戦う。同じくリシャッフル対象の櫻井心那は、現在10番をプレー中。昨年覇者の岩井千怜は午後9時18分にティオフを迎える。原英莉花は午後9時29分に1番からスタート。日本勢トップの単独3位につける勝みなみは午後10時57分に最終組でティオフする。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞米女子メキシコ大会 リーダーボード
日本勢のティオフは？ 最終ラウンド組み合わせ
渋野日向子、西村優菜、櫻井心那のリシャッフル突破条件おさらい
日本勢の順位は？ 米女子ポイントランキング
国内女子ツアー 最終結果
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