英南部ポーツマスに入港する空母インビンシブル＝2005年8月（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英政府が1985年の外交公電で、核兵器搭載可能な自国空母の日本寄港計画を巡り、核を持ち込ませないとした日本の非核三原則について「入港する軍艦にどう適用されるのか明確でなく、一貫性もない」と否定的な評価をしていたことが3日、分かった。核搭載が疑われる米空母が寄港していたことから日本の対応に疑義も示した。機密指定が解