◇「豊臣兄弟！」チーフ演出・渡邊良雄監督インタビュー俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日、第17回「小谷落城」が放送され、俳優の郄嶋政伸（59）が圧倒的な存在感を示した“甲斐の虎”武田信玄の最期が描かれた。戦国最強と謳われた戦国大名だが、今作はあっけない幕切れ。同回を担当したチーフ演出・渡邊良雄監督に作劇・撮影の舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバ