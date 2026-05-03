バスケットボールNBAのプレイオフ1回戦が2日(日本時間3日)に行われ、第7シードの76ers(セブンティシクサーズ)が第2シードのセルティックスとの『GAME7』を109−100で制して、4勝3敗でカンファレンス・セミファイナル進出を決めました。76ersはジョエル・‌エンビー​ド選手は34得点、12リバウンド、6アシストの活躍。タイリー⁠ス・マクシー選手も30得点11リバウンド、7アシストで勝利に貢献しました。敗れたセルテ