バスケットボールNBAのプレイオフ1回戦が2日(日本時間3日)に行われ、第7シードの76ers(セブンティシクサーズ)が第2シードのセルティックスとの『GAME7』を109−100で制して、4勝3敗でカンファレンス・セミファイナル進出を決めました。

76ersはジョエル・‌エンビー​ド選手は34得点、12リバウンド、6アシストの活躍。タイリー⁠ス・マクシー選手も30得点11リバウンド、7アシストで勝利に貢献しました。敗れたセルティックスは3勝1敗と先に突破へ王手をかけながらも敗退となりました。

翌3日は第1シードのピストンズと第8シードのマジック、第4シードのキャバリアーズと第5シードのラプターズがそれぞれ『GAME7』で激突。EASTのセミファイナル進出チームが確定します。

またWESTはすでに4チームがセミファイナル進出が決定。八村塁選手が所属するレイカーズはサンダーと対戦します。

【プレイオフ1回戦】

▽5月2日

76ers 109−100 セルティックス

▽5月3日ピストンズ − マジックキャバリアーズ − ラプターズ