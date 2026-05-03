【NBA】シクサーズがセルティックスを撃破 EASTのPO1回戦は残り2試合も『GAME7』で決着
バスケットボールNBAのプレイオフ1回戦が2日(日本時間3日)に行われ、第7シードの76ers(セブンティシクサーズ)が第2シードのセルティックスとの『GAME7』を109−100で制して、4勝3敗でカンファレンス・セミファイナル進出を決めました。
76ersはジョエル・エンビード選手は34得点、12リバウンド、6アシストの活躍。タイリース・マクシー選手も30得点11リバウンド、7アシストで勝利に貢献しました。敗れたセルティックスは3勝1敗と先に突破へ王手をかけながらも敗退となりました。
翌3日は第1シードのピストンズと第8シードのマジック、第4シードのキャバリアーズと第5シードのラプターズがそれぞれ『GAME7』で激突。EASTのセミファイナル進出チームが確定します。
またWESTはすでに4チームがセミファイナル進出が決定。八村塁選手が所属するレイカーズはサンダーと対戦します。
【プレイオフ1回戦】
▽5月2日
76ers 109−100 セルティックス
ピストンズ − マジック
キャバリアーズ − ラプターズ