◇ボクシング 世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦 王者・井上尚弥-挑戦者・中谷潤人（2日、東京ドーム）試合から一夜明けた3日、中谷潤人選手に判定勝利を飾った井上尚弥選手が会見を行いました。その中で自分の試合を見直して感じた採点基準における疑問について明かす一幕がありました。試合は12回を戦い抜き、判定決着に。3-0で井上選手が勝利したもののジャッジ3人のスコアは（116-112、115-113、116-112）