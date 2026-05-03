WEリーグは3日、第20節の4試合を各地で行い、首位のINAC神戸レオネッサがホームのノエビアスタジアム神戸でAC長野パルセイロ・レディースに5-1で大勝した。この結果、INAC神戸は勝ち点を50に伸ばし、同日に敗れた2位の三菱重工浦和レッズレディースとの差を9に広げ、2試合を残して優勝が確定。2021-22シーズン以来、4シーズンぶり2度目のリーグ制覇を達成した。INAC神戸は前半2分、得点ランキングトップを走るFW吉田莉胡がヘデ