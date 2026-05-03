歌手の小柳ルミ子（73）が2日放送のフジテレビ系「タカトシ温水の路線バスで！」（土曜隔週正午）に出演。デビューの経緯を明かした。小柳は今年がデビュー55周年。71年に「わたしの城下町」で歌手デビュー。同曲は160万枚を売り上げ、日本レコード大賞最優秀新人賞を獲得する大ヒットとなった。小柳はもともとは宝塚音楽学校出身。出身を聞かれ「福岡。福岡から宝塚に行って、15から17までいて、それで芸能界に行ったの」と