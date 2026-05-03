日本酒メーカー「獺祭（だっさい）」（山口県）と三菱重工業は、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）で清酒の原材料の発酵に成功し、試験で得た「もろみ」をもとに地上で清酒１１６ミリ・リットルを仕上げた。このうち１００ミリ・リットルを詰めたボトル１本を１億１０００万円（税込み）で販売、日本人が購入したという。売り上げは日本の宇宙開発に役立つ形で寄付する。両社は２０２４年から、月面での清酒製造を目指す「獺祭Ｍ