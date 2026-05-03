ブレイク中の筋肉芸人・青木マッチョさんが、自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクを購入したことを明かしました。 【写真を見る】【 青木マッチョ 】 「ハーレーのファットボーイを買いました」安藤なつも祝福「消防士時代にFAT BOY乗っていてまた新たにFAT BOY乗りたいとの願い叶えられて良かったね！」青木マッチョさんは「ハーレーのファットボーイを買いました。なつさんとお揃いです。」と綴ると、写真をア