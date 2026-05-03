【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの平愛梨が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。【写真】41歳4児のママタレ「盛り付け方が綺麗」手作り夕食◆平愛梨、唐揚げメインの夕食公開平は、野菜が添えられた唐揚げをメインに、もずく酢、冷ややっこなどの小鉢4皿、ご飯、味噌汁がトレーに並んだ夕食を公開。「唐揚げもご飯もおかわりしてた」とつづっている。その前に投稿されたストーリーズでは大皿に山盛