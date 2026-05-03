この記事をまとめると ■ポロが初の完全EVとなり第7世代として登場した ■新MEB+採用で広い室内と実用性を大幅向上 ■価格や性能からEV普及モデルとして位置づけられる ポロがついにEVへ完全移行 50年以上前にデビューしてから2000万台以上が世界で売れたポロが、初めて完全電動化された第7世代として登場した。VWがゴルフやパサートなどの伝統的な車名をEVラインアップへ移行させる新戦略の第1弾として位置づけられており、フォ