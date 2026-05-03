九重町のタデ原湿原では春の花々が見頃を迎え、ゴールデンウイークの観光客でにぎわっています。 可憐な花を咲かせるサクラソウ。ラムサール条約にも登録されている貴重な自然・九重町の「タデ原湿原」では春の花々が見頃を迎えています。 湿原はサクラソウのほかにも、ハルリンドウやキンポウゲなど湿地ならではの花も顔をのぞかせています。「九重の自然を守る会」の自然観察会ではボランティアガイドが草花