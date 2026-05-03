BTSのJung Kook（ジョングク、28）が、K−POPで新たな歴史を築いた。23年11月に発表した初のソロアルバム「GOLDEN」が、英国で10万枚以上売り上げ、英国レコード産業協会（BPI）から「BRIT Certified」のゴールド認証を受けた。K−POPソロ歌手としては初の快挙となる。またソロデビュー曲「Seven」は英国で40万枚以上が売られ、BPIからゴールド認証、「Standing Next to You」と「3D」は20万枚以上売れ、シルバー認証を受けた。「G