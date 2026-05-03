２歳の雄のアシカも初ステージ静岡県沼津市の水族館「伊豆・三津シーパラダイス（シーパラ）」のステージショーで、イルカトレーナーとカリフォルニアアシカの“新人”が３日にデビューする。初めてステージに上がるのは、昨年１２月に入社した青島寿奈さん（２０）と２歳のスカッシュ（雄）。青島さんは富士市出身で、幼稚園児の時に訪れた同館でイルカの大ファンになり、「シーパラでトレーナーになる」と決意。静岡市内の