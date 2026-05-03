ベルギーは2003年に原子力発電を段階的に廃止する方針を定めていましたが、エネルギー供給への不安などからその方針を転換しています。ベルギー政府は2026年4月30日、フランスのエネルギー大手であるENGIEが保有・運営する国内7基の原子炉を取得する条件を詰めるため、ENGIEと優先的に交渉する意向表明書に署名しました。The Belgian State and ENGIE Group enter into exclusive negotiations for the acquisition by Belgium of