【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節】(サンアル)松本 0-1(前半0-0)甲府<得点者>[甲]内藤大和(47分)<警告>[松]加藤拓己(6分)、小川大貴(86分)[甲]井上樹(38分)、安田虎士朗(53分)、東ジョン(77分)、平塚悠知(79分)主審:岡宏道